В Новосибирске к метро «Октябрьская» съехались спецслужбы

К станции метро «Октябрьская» в Новосибирске съехались спецслужбы. Фото: Михаил ДОКУКИН

Вечером в понедельник, 28 февраля, к станции метро «Октябрьская» в Новосибирске съехались спецслужбы. Об этом КП-Новосибирск рассказали очевидцы.

— Примерно в 18:50 я около выхода из станции «Октябрьская» в сторону Заксобрания, увидел много спецавтомобилей: МЧС и медицины катастроф. Я там немного вокруг прошелся, но ничего не было понятно. В 18:57 уже уехали машины оттуда. Дежурная в метро меня спросила, часто ли я езжу на метро, и предупредила меня, чтобы я был внимательнее, — пояснил КП-Новосибирск один из очевидцев Михаил Докукин. — Поезда к тому моменту уже ходили как обычно. Людей тоже не выводили, как я понял.

Не исключено, что произошедшее связано с очередным сообщением о минировании. Из-за этого в Новосибирске накануне уже эвакуировали НОВАТ, а еще раньше эвакуация проводилась в торговых центрах.

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