Губернатор Андрей Травников пообещал, что санкции не повлияют на нацпроекты в Новосибирской области

Травников не исключил, что могут возникнуть трудности, но на сроки они повлиять не должны. Фото: правительство НСО

В Новосибирской области капремонт школ и другие национальные проекты будут реализованы в срок, и их финансирование не планируют сокращать несмотря на санкции, которые были введены в отношении России. Об этом сообщили на оперативном совещании губернатор Андрей Травников.

— Эти установки были доведены Правительством РФ на Общероссийском совещании. Нужно продолжать реализацию всех проектов, соблюдать сроки. Да, будут новые трудности. У нас есть успешный опыт преодоления вводимых санкций и последствий пандемии. Просьба на это настраиваться, − подчеркнул Травников.

Напомним, что в Новосибирской области на 2022 год запланировано строительство 73 социальных объектов, в число которых входят школы, больницы и детские сады.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирской области за три года построят более 170 соцобъектов

В 2022 году на их строительство планируют потратить около 20 миллиардов рублей (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.