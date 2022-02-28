Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-12°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 февраля 2022 10:37

Губернатор Андрей Травников пообещал, что санкции не повлияют на нацпроекты в Новосибирской области

Глава региона уверяет, что в сроках сдачи и финансирования изменений не предвидится
Надежда КАСЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Травников не исключил, что могут возникнуть трудности, но на сроки они повлиять не должны. Фото: правительство НСО

Травников не исключил, что могут возникнуть трудности, но на сроки они повлиять не должны. Фото: правительство НСО

В Новосибирской области капремонт школ и другие национальные проекты будут реализованы в срок, и их финансирование не планируют сокращать несмотря на санкции, которые были введены в отношении России. Об этом сообщили на оперативном совещании губернатор Андрей Травников.

— Эти установки были доведены Правительством РФ на Общероссийском совещании. Нужно продолжать реализацию всех проектов, соблюдать сроки. Да, будут новые трудности. У нас есть успешный опыт преодоления вводимых санкций и последствий пандемии. Просьба на это настраиваться, − подчеркнул Травников.

Напомним, что в Новосибирской области на 2022 год запланировано строительство 73 социальных объектов, в число которых входят школы, больницы и детские сады.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирской области за три года построят более 170 соцобъектов

В 2022 году на их строительство планируют потратить около 20 миллиардов рублей (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.