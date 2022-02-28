Экс-замминистра транспорта Новосибирской области отпустили из-под стражи

Сергея Ставицкого отпустили из-под стражи. Фото: соцсети

Экс-замминистра транспорта Новосибирской области Сергея Ставицкого отпустили из-под стражи. Об этом стало известно в понедельник, 28 февраля.

— Ленинский районный суд оставил без удовлетворения ходатайство следователя о продлении меры пресечения с содержания под стражей в отношении обвиняемого, — сообщили в Ленинском районном суде. — Ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 19 марта 2022 года.

Напомним, экс-замминистра задержали за взятки. Следователи выяснили, что он зарегистрировал свой автомобиль на другое лицо и взятки он получал под видом денег за его аренду. Вместе с ним был задержан экс-руководитель ТУАД Новосибирской области Михаил Чуманов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.