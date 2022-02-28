Под Новосибирском браконьер обвинил в убийстве косули своего несовершеннолетнего сына

По версии охотников, сын одного из обвиняемых увидел косулю и выстрелил в нее. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двух охотников в Краснозерском районе осудили за браконьерство. Им дали условный срок за охоту на косулю без разрешения в октябре 2020 года. Информация об этом появилась 24 февраля на сайте Краснозерского районного суда.

— 15 февраля 2022 года Короваев А.А. и Ивакин Е.М. были признаны виновными в незаконной охоте, и каждому назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с лишением права заниматься деятельностью по осуществлению охоты на два года. Назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, установлен испытательный срок каждому — 1 год, — указано на сайте суда. Приговор еще не вступил в законную силу.

По версии охотников, сын одного из обвиняемых увидел косулю и выстрелил в нее, пока отец отходил по нужде. Погибшее животное они решили взять себе — не пропадать же «добру». В это время к ним подъехал охотовед.

— Указывали, что об охоте на косулю они не договаривались, сначала всю вину взяли на себя, так как не хотели, чтобы сына Караваева А.А. привлекли к ответственности, — приводит суд доводы обвиняемых.

Однако в версии обвинения сын отсутствует, зато подробностей больше. Охотники взяли ружья, сели в машину и стали преследовать косулю, что незаконно в октябре, тем более без разрешения.

Один из обвиняемых выстрелил, но животное убежало дальше в лес, где и умерло от полученных ран. На месте они вспороли косуле горло и упаковали ее в мешок. Тут-то браконьеров и настиг инспектор.

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