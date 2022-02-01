Хвастались трофеями в соцсетях: что известно об участковых, которых обвиняют в убийстве 9 косуль под Новосибирском

Оба полицейских были на хорошем счету в селе. Фото: соцсети.

Двух участковых из отдела полиции Чановского района Новосибирской области обвиняют в незаконной охоте. История началась с того, что в 500 метрах от автодороги «Чаны- Кыштовка» Венгеровского района Новосибирской области госинспектор по охране животного мира обнаружил 20 шкур убитых косуль. Браконьеры бросили их в трех километрах от села Воробьевка Венгеровского района.

- Инспектор обратился в полицию, на место выехала оперативная группа, - рассказал КП-Новосибирск источник. – Тогда-то и вышли на двух полицейских – 29-летнего старшего участкового, капитана полиции Виталия С. и 27-летнего участкового, лейтенанта полиции Павла Д.

Павел был участковым три года. Фото: соцсети.

Полицейских обвинили в том, что они застрелили девять животных:

- Они без лицензии охотились с 5 до 8 утра 30 января в лесу на территории общедоступных охотничьих угодий, расположенных в 7 километрах от села Воробьево Венгеровского района Новосибирской области. Стреляли из ружья ARMSAN ZAUER, зарегистрировано на Виталия, а также из ружья МР-153, зарегистрировано на Павла, - продолжает источник КП-Новосибирск.

Павел не стеснялся хвастаться трофеями. Фото: соцсети.

В соцсетях оба мужчины не скрывали, что любят охоту: есть там фото и с ружьями, и с подстреленной дичью – особо любил похвастаться трофеями Павел. Но местные горой встают на его защиту: уверяют, что ни в чем незаконном Павел и его сослуживец не были замешаны.

- Пишут, что якобы Павел в какие-то рестораны дичь сдавал, но все это – ерунда! Он нормальный мужик, да, увлекался охотой, было дело, что слал фото уток, - рассказал КП-Новосибирск Александр, знакомый парня. – Но все всегда легально было! Мое мнение – его сливают.

Павел часто постил фото с охоты. Фото: соцсети.

К слову, за те три года, что Павел служит участковым, ему самому приходилось ловить браконьеров.

- Он был одним из тех, кто повязал браконьера, убившего в ночь с 27 на 28 октября 2021 года пять косуль в федеральном заказнике, - продолжает Александр.

Виталий прослужил в полиции больше 9 лет. Фото: соцсети.

Сослуживец Павла, Виталий, тоже ни в каких криминальных историях замечен не был: он больше девяти лет отработал в полиции, в должности участкового – два года.

Разобраться в этой истории предстоит правоохранителям: в полиции начали служебную проверку, участковых задержали, завели уголовное дела по части 2 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота». Сейчас им грозит не только увольнение, но и штраф в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

У Виталия на странице есть фото с оружием. Фото: соцсети.

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