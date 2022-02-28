Двухлетнюю девочку спасли из запертой квартиры на левом берегу Новосибирска

Спасатели зашли в квартиру через окно. Фото: служба спасения МАСС

Двухлетняя девочка случайно осталась одна в закрытой квартире. Инцидент произошел 27 февраля около 9 часов вечера в квартире на улице Троллейной. Об этом сообщили в сводке службы спасения МАСС за прошедший день.

— Доступ через окно в квартиру обеспечен. Девочка 2019 г.р. передана отцу, в медицинской помощи не нуждается, — уточнили в службе спасения.

Напомним, ранее в Новосибирске четырехлетний мальчик засунул палец в гайку и не смог его вытащить.

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