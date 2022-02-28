В Новосибирске спасатели сняли гайку с пальца 4-летнего мальчика

Обычно спасателям приходится перепиливать кольца или другие предметы, в которых застревают пальцы. Фото: служба МАСС
В Новосибирске 4-летний ребенок сунул палец в узкую гайку и застрял. Родителям пришлось звонить в экстренную службу спасения. Об этом спасатели МАСС сообщили в сводке за 27 февраля.
— Ребенок надел на палец руки металлическую гайку. Помощь оказана, гайку сняли. Мальчик 2017 года рождения передан родителям, в медицинской помощи не нуждается, — уточнили в службе.
Инцидент произошел около 9 вечера в Кировском районе на улице Римского-Корсакова. Спасатели вытаскивали палец ребенка на протяжении 2-х часов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер