В Новосибирске раньше срока подали тепло на основную арену ледового дворца спорта

Тепло должны были подать только в марте. Фото: правительство НСО

В Новосибирске на неделю раньше срока подали отопление на основную арену ЛДС. Информация об этом появилась на сайте правительства Новосибирской области.

— Могу с удовлетворением сказать, что тепло было подано в основной объем на неделю раньше: по графику должны были это сделать 1 марта, а тепло пошло в помещения уже 24 февраля, — заявил Андрей Травников в ходе выездного совещания на стадионе.

Отопление подали после того, как было завершено фальцевание кровли и замена стеклянных панелей. Напомним, ранее глава региона отмечал, что новый ледовый дворец спорта будет достроен к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году, несмотря на то, что соревнования могут перенести.

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