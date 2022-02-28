Под Новосибирском автобус снес капот автомобилю, который не пропустил его на перекрестке

Автобус снес капот автомобиля. Фото: АвтоБердск

Автобус разбил капот автомобилю в Бердске на аварийном перекрестке. Об этом рассказали очевидцы в группе «АвтоБердск».

— Автобус снес переднюю часть иномарки, не пропустившей его на перекрестке Первомайская-Водобачная, — объяснили в группе.

ДТП произошло 27 февраля, около 3 часов дня. Информация о пострадавших и подробности происшествия уточняются.

Напомним, ранее в Новосибирской области столкнулись в лоб иномарка и КамАЗ.

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