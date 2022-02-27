Столкновение произошло лоб в лоб. Фото: Новосибирская госавтоинспекция

В Новосибирской области на трассе столкнулись иномарка и КамАЗ. ДТП произошло в Татарском районе.

— На территории на 948-м км автодороги Р-254 водитель на автомобиле Volkswagen Passat, двигаясь со стороны Новосибирска в направлении Омска, совершив выезд на полосу встречного движения, столкнулся с автомобилем КамАЗ, — сообщили в группе пропаганды «Новосибирской Госавтоинспекции». — Последний ехал во встречном направлении.

Водитель иномарки погиб на месте.

На месте работают сотрудники ГИБДД и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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