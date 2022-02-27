Полиция искала преступника 17 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области мужчина, находившийся 17 лет в розыске, покончил с собой. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.

— Преступление мужчина совершил еще в 2004 году. Он изнасиловал женщину и скрылся. В федеральный розыск его объявили в 2005 году. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье изнасилование и грабеж, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Как выяснилось позже подозреваемый умер еще в 2018 году. Он покончил с собой.

Напомним, что в Новосибирске на днях поймали беглого заключенного, объявленного в федеральный розыск. Он 3 года находился в федеральном розыске. Все это время злоумышленник прятался на Заельцовском кладбище.

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