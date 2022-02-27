Гречка поднялась в цене. Фото: Анна ПАШАГИНА

Новосибирцы обеспокоены ценами на гречку. Хотя на полках магазинов есть разный ассортимент. Так, например, крупа марки «Националь» стоит теперь 184 рубля. На другие марки крупы ценник варьируется от 65 до 95 рублей.

Полки с крупами пустеют. Фото: Анна ПАШАГИНА

А вот на рис сделали скидку. Теперь вместо 200 рублей, на эту крупу цена варьируется от 76 до 292 рублей.

Акция на рис. Фото: Анна ПАШАГИНА

Напомним, что вчера 26 февраля в магазинах бытовой техники начали менять ценники. Все из-за происходящей ситуации в мире. К примеру, ценник на IPhone подскочил примерно на 30%, а на ноутбуки на 20%.

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