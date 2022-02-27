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Общество27 февраля 2022 3:53

Новосибирцы обеспокоены ценами на гречку

Многие СМИ сообщают о подорожании круп
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Гречка поднялась в цене.

Гречка поднялась в цене.

Фото: Анна ПАШАГИНА

Новосибирцы обеспокоены ценами на гречку. Хотя на полках магазинов есть разный ассортимент. Так, например, крупа марки «Националь» стоит теперь 184 рубля. На другие марки крупы ценник варьируется от 65 до 95 рублей.

Полки с крупами пустеют.

Полки с крупами пустеют.

Фото: Анна ПАШАГИНА

А вот на рис сделали скидку. Теперь вместо 200 рублей, на эту крупу цена варьируется от 76 до 292 рублей.

Акция на рис.

Акция на рис.

Фото: Анна ПАШАГИНА

Напомним, что вчера 26 февраля в магазинах бытовой техники начали менять ценники. Все из-за происходящей ситуации в мире. К примеру, ценник на IPhone подскочил примерно на 30%, а на ноутбуки на 20%.

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