Новосибирский боксер Михаил Алоян ушел из спорта на победной ноте

Алая выразил поблагодарил своих болельщиков за поддержку в соцсетях. Фото:aloyan_mikhail_

Известный боксер Михаил Алоян официально объявил о завершении спортивной карьеры. Информация, что он уходит из спорта появилась еще в январе. Об этом в соцсетях написал его тренер. И вот, месяц спустя, боксер ушел из спорта.

— Уважаемые болельщики, подписчики, я принял решение завершить свою профессиональную карьеру и сделал это на победной ноте, — написал Алоян в соцсетях.

Девятый и последний бой боксера состоялся в Москве 22 февраля. Бился Алоян с венесуэльцем Дэвидом Баррето и победил.

— Я хотел бы поблагодарить всех, кто за меня болел и переживал, кто верил в меня. Вы все придавали мне сил, — поделился Алоян.

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