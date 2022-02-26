Новосибирский боксер Михаил Алоян ушел из спорта на победной ноте

Алая выразил поблагодарил своих болельщиков за поддержку в соцсетях. Фото:aloyan_mikhail_
Известный боксер Михаил Алоян официально объявил о завершении спортивной карьеры. Информация, что он уходит из спорта появилась еще в январе. Об этом в соцсетях написал его тренер. И вот, месяц спустя, боксер ушел из спорта.
— Уважаемые болельщики, подписчики, я принял решение завершить свою профессиональную карьеру и сделал это на победной ноте, — написал Алоян в соцсетях.
Девятый и последний бой боксера состоялся в Москве 22 февраля. Бился Алоян с венесуэльцем Дэвидом Баррето и победил.
— Я хотел бы поблагодарить всех, кто за меня болел и переживал, кто верил в меня. Вы все придавали мне сил, — поделился Алоян.
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