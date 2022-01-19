«Потерял мотивацию»: новосибирский боксер Михаил Алоян прощается с рингом

Михаил Алоян уходит из спорта, чтобы проводить время с семьёй. Фото: aloyan_mikhail_

О том, что известный боксер Михаил Алоян хочет закончить спортивную карьеру, первым рассказал его тренер, написав пост в «Инстаграме». Новость быстро разлетелась по всей стране, поклонники спортсмена недоумевали. Михаил Алоян — бронзовый призер Олимпиады-2012, чемпион мира 2011 и 2013 годов и победитель чемпионата Европы 2010 года. Так что же заставило его принять решение уйти из спорта? Об этом он сам рассказал КП-Новосибирск.

— Ухожу не столько из-за возраста, сколько из-за отсутствия интереса, мотивации, потому что в спорте уже практически все достигнуто, в связи с этим решил, что дальше уже не имеет смысла, — рассказал КП-Новосибирск Михаил Алоян. — Ну и возраст тоже. Я немолодой спортсмен, и хотя многие говорят, что 33 года — это расцвет сил, это совсем не так.

Поклонники спортсмена гадают, в каком теперь увидят его амплуа, однако у самого Алояна пока нет планов на будущее.

— Тренером я, думаю, не буду. Не знаю, как жизнь обернется, ничего не планирую. Сейчас завершу карьеру, возьму отпуск, побуду с семьей, а потом уже решу, чем заниматься. Я уверен, что если у меня в боксе что-то получилось, то и на другом поприще точно получится, — говорит Алоян.

После новости об уходе боксера из спорта поползли слухи о том, что спортсмен завершает карьеру из-за здоровья. Да, у Алояна было много травм, но сейчас, как отмечает боксер, все в порядке. Если бы было что-то серьезное, он бы не стал выходить на ринг, заверил Михаил.

Кто будет соперником новосибирского боксера в прощальном бою 20 февраля в Москве за титул чемпиона WBA Gold, еще неизвестно. Его определят по рейтингу.

— Я еще не знаю соперника, поэтому не могу предположить, как пройдет бой. Но настроен на победу, безусловно. А как еще? Независимо от того, завершающий это бой или нет, я всегда готов к победе и сделаю все для этого, — уверен спортсмен.

Мнения родных и друзей чемпиона по поводу ухода Миши из спорта совпали: они отнеслись к новости положительно. Как сказал Алоян, его близкие даже ждали завершения спортивной карьеры, потому что всегда очень переживали во время боев.

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