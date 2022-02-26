Стали известны подробности исчезновения 14-летнего мальчика под Новосибирском

Мальчик пропал в пятницу, 25 февраля. Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск»

Волонтеры рассказали подробности исчезновении 14-летнего школьника в Бердске. Напомним, мальчик пропал в пятницу, 25 февраля. Как выяснилось, у него были проблемы в школе.

— У мальчика были проблемы в школе, связанные с учебой и поведением. Ничего критического, но маму вызвали на беседу. После вызова в школу они возвращались домой, и по дороге разговаривали. Не исключено, что мальчика отругали. И в тот момент, когда они уже подошли к подъезду дома, подросток убежал, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских. — У мамы в тот момент на руках был еще маленький ребенок.

По словам Алеси, долгое время мама искала мальчика самостоятельно, однако потом все же обратилась за помощью к волонтерам и в полицию.

Если вам известно что-нибудь о местонахождении Романа или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом по номерам телефонов 8-800-700-54-52 или 112.

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