Под Новосибирском пропал 14-летний мальчик в синей шапке

Мальчик пропал 25 февраля. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Бердке пропал 14-летний школьник. Мальчик ушел из дома в пятницу, 25 февраля. Сейчас его ищут волонтеры и полиция.

— Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент исчезновения подросток был одет в коричневую куртку и синюю шапку (как на фото), черные штаны и черные ботинки.

Сейчас волонтеры объявили срочный сбор на поиски мальчика. Если вам известно, где сейчас может быть пропавший или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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