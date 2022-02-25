В Новосибирске ТЭЦ-4 на 600 тонн сократит сжигание угля

В Новосибирске ТЭЦ-4 сможет сократить сжигание угля на 600 тонн после ремонта котла №8.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирске ТЭЦ-4 сможет сократить сжигание угля на 600 тонн после ремонта котла №8. Планируется, что ремонт в целом должен повысить работоспособность котла.
— Ремонт предусматривает замену холодной воронки котла — нижней части, в которой остывает шлак, установку новых газоходов, огнеупорных и теплоизоляционных ограждений холодной воронки и шлаковыдающих бункеров, а также восстановление изоляции котлоагрегата. В работах задействовано 20 специалистов, — сообщили в пресс-службе СГК.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как Сибирская генерирующая компания произвела замеры вредных веществ в воздухе на ТЭЦ-3. Жители города уже не раз жаловались на то, что из-за выбросов на электростанциях портится экология. Поэтому СГК регулярно занимается открытым мониторингом выбросов от станции в черте города. В ноябре 2021 года замеры показали, что показатели норму не превышают.
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