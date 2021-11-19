На ТЭЦ-3 проверили уровень вредных выбросов

30 ноября обнародуют результаты исследований на ТЭЦ-3. Фото: Предоставлено Советом депутатов города Новосибирска.

Сибирская генерирующая компания произвела замеры вредных веществ в воздухе на ТЭЦ-3 в Новосибирске. Жители города уже не раз жаловались на то, что из-за выбросов на электростанциях портится экология. Поэтому СГК регулярно занимается открытым мониторингом выбросов от станции в черте города. В этот раз при замерах присутствовали депутаты Совета депутатов города Новосибирска, общественники и журналисты.

ВСЕ ПО НОРМАТИВАМ

Пробы воздуха эксперты аккредитованной лаборатории Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) Росприроднадзора взяли непосредственно на производстве - около котла № 12. Именно там сосредоточена самая большая концентрация вредных выбросов.

Уровень загрязнения в таком случае определяют по количеству содержания в воздухе пяти вредных примесей: оксидов азота и углерода, диоксида серы, взвешенных веществ и бензопирена. Именно эти вещества, как правило, вырабатываются на теплоэлектростанциях. Результаты измерений презентовала главный специалист управления по охране окружающей среды Новосибирского филиала СГК Яна Иванова.

- Как показали измерения, данные по оксидам азота, оксиду углерода и диоксиду серы не превышают уровень выбросов, которые установлены согласно нормативам для ТЭЦ. При предельно допустимом значении по оксиду углерода 37,8 кубического миллилитра факт составил 20 кубических миллилитров. По оксидам азота значение составляет 590 при нормативе 865,8, а по диоксиду серы - 341 при норме 958,7.

Уровень содержания в воздухе взвешенных веществ и бензопирена определить возможно только в лабораторных условиях, так что эти данные будут известны через несколько дней.

Депутаты Совета депутатов города Новосибирска, состоящие в постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству и присутствовавшие при процедуре замеров, сообщили, что планируют продолжать работу с СГК и практику публичного взятия контрольных проб на ТЭЦ, поскольку эти аспекты экологии очень волнуют горожан.

- В рамках работы нашей комиссии по городскому хозяйству была создана рабочая группа по экологии. Мы очень активно следим за вопросами, касающимися экологического состояния города Новосибирска. И в первую очередь это касается городских ТЭЦ, поскольку было много обращений общественников, горожан о том, что, возможно, здесь бывают нарушения нормативов по выбросам. Ранее мы уже были на ТЭЦ-5, а сегодня провели замеры на ТЭЦ-3. Проводились они открыто: здесь присутствовали не только представители депутатского корпуса, но и общественники. Замеры мы проводили около котла № 12, где самая большая техническая нагрузка. Результаты замеров представят позже специалисты ЦЛАТИ, - пояснил председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска Игорь Кудин. - Эту работу с ТЭЦ совместно с Сибирской генерирующей компанией мы планируем продолжать. Мы очень рады, что СГК в этом плане идет нам навстречу, но снижать уровень контроля мы не планируем.

Игорь Кудин.

ЗАБОТА ОБ ЭКОЛОГИИ

О важности продолжения регулярной работы по контролю экологической ситуации на ТЭЦ в Новосибирске сказал и депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Украинцев.

- Хочется отметить, что мы действительно регулярно ведем работу с ТЭЦ, с СГК и планируем продолжать эту практику. Быть может, в дальнейшем - с привлечением каких-либо новых инструментов, лабораторий, которые смогут позволить нам повысить качество и уровень контроля. Есть надежда, что вместе с руководством СГК мы будем продолжать показывать людям, как здесь обстоят дела на самом деле. Ранее на предприятии такой практики с открытыми замерами не было, и то, что она появилась сейчас, внушает оптимизм. Дает надежду, что экологические программы СГК будут работать, - отметил Игорь Украинцев.

Вернуться к обсуждению вопросов о качестве воздуха в Новосибирске депутаты планируют 30 ноября, во время заседания рабочей группы по экологии. Тогда же будут обнародованы и результаты измерений по уровню взвешенных веществ и бензопирена на ТЭЦ-3.