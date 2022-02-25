Ситуация в мире не повлияет на подготовку Новосибирска к МЧМ-2023

Подготовка к МЧМ-2023 продолжится в прежнем режиме. Фото: правительство НСО

Новосибирск продолжит подготовку к предстоящему Молодежному чемпионату мира по хоккею несмотря на нестабильную и неоднозначную ситуацию в мире. Об этом на онлайн-встрече с журналистами 25 февраля сообщил мэр города Анатолий Локоть.

По словам мэра, все подготовительные работы к встрече болельщиков, которые связаны с гостевыми маршрутами и улучшением инфраструктуры не собираются останавливать. Это подтвердил и губернатор области Андрей Травников.

— Сроки, которые утверждены планом подготовки и графиками, строительство и приведение в порядок всех объектов, решение оргвопросов — все остается в силе. Сроки эти довольно сжатые. По основному объекту — ледовой арене — все основные проблемы разрешены, работы идут в соответствии с утвержденным графиком, ориентируемся на установленные сроки — сентябрь этого года. Но не надо забывать, что есть еще масса объектов и задач, которые тоже нельзя упустить, их тоже надо держать в сроках, — рассказал Травников.

Напомним, что хоккейный эксперт Максим Замятин подтвердил наличие угрозы отмены МЧМ-2023 и чемпионата мира по волейболу. Но угроза в большей степени связана с тем, что европейские спортсмены откажутся приезжать в Россию.

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