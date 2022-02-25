Мэр Новосибирска опроверг закрытие Октябрьского моста на время капремонта

Документы на ремонт уже подготовлены.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подтвердил, что в 2022 году запланировано начать капитальный ремонт Октябрьского моста. Документы уже подготовлены, а вопрос с финансированием решен. Об этом мэр сообщил на онлайн-встрече с журналистами 25 февраля.
— Да, мы планируем ремонт моста, но мы не планируем останавливать на нем движение. Технологии, которые мы планируем применить, предусматривают, что движение по мосту сохранится, — рассказал Локоть.
Напомним, что на капремонт моста должно уйти три года, и стоить работы оценивается почти в 3 миллиарда рублей.
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