Мэр Новосибирска высказался о военной операции на Украине

Онлайн встречу с журналистами мэр провел 25 февраля 2022 года.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался о спецоперации в Донбассе. Своим мнением он поделился на онлайн встрече с журналистами в пятницу, 25 февраля.
— Я хочу напомнить ситуацию восьмилетней давности, когда Новосибирск принимал тысячи беженцев из Донбасса. Была очень тяжелая история, серьезное испытание для всех структур. Люди прибывали босые, в тапочках в холодное время, в шортах, иногда без документов, средств к существованию. Родные теряли друг друга. Мы тогда все почувствовали, как это было в годы войны, в 1941 году, когда Новосибирск принимал эшелоны с предприятиями, эвакуированными с европейской части. Тяжелая штука, — поделился Локоть.
По словам мэра, если восемь лет назад Новосибирск принимал тысячи беженцев, то на сегодняшний день в других городах России эти цифры увеличились до десятков тысяч человек. И основная нагрузка идет на пограничные муниципалитеты. Также Локоть указал на то, что работа с беженцами усложняется из-за пандемии.
Кроме ситуации с беженцами мэр прокомментировал и всю ситуацию, происходящую сейчас на Украине в целом.
— Я понимаю, что история никого и ничему не учит. В 30-е годы, когда в Германии пришел к власти Гитлер, тоже нарушались Версальские договоренности и международные обязательства. А затем началась Вторая мировая война. Полистайте учебники. Как-то не хотелось бы повторения подобного, а параллели напрашиваются сами собой, — рассказал Локоть.
Напомним, что из-за спецоперации в Донбассе отменили часть рейсов на юг России. Нововведения будут действовать до 2 марта.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Два рейса отменили из новосибирского Толмачево из-за спецоперации на Донбассе
Об этом говорят онлайн табло (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер