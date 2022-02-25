Мэр Новосибирска высказался о военной операции на Украине

Онлайн встречу с журналистами мэр провел 25 февраля 2022 года. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался о спецоперации в Донбассе. Своим мнением он поделился на онлайн встрече с журналистами в пятницу, 25 февраля.

— Я хочу напомнить ситуацию восьмилетней давности, когда Новосибирск принимал тысячи беженцев из Донбасса. Была очень тяжелая история, серьезное испытание для всех структур. Люди прибывали босые, в тапочках в холодное время, в шортах, иногда без документов, средств к существованию. Родные теряли друг друга. Мы тогда все почувствовали, как это было в годы войны, в 1941 году, когда Новосибирск принимал эшелоны с предприятиями, эвакуированными с европейской части. Тяжелая штука, — поделился Локоть.

По словам мэра, если восемь лет назад Новосибирск принимал тысячи беженцев, то на сегодняшний день в других городах России эти цифры увеличились до десятков тысяч человек. И основная нагрузка идет на пограничные муниципалитеты. Также Локоть указал на то, что работа с беженцами усложняется из-за пандемии.

Кроме ситуации с беженцами мэр прокомментировал и всю ситуацию, происходящую сейчас на Украине в целом.

— Я понимаю, что история никого и ничему не учит. В 30-е годы, когда в Германии пришел к власти Гитлер, тоже нарушались Версальские договоренности и международные обязательства. А затем началась Вторая мировая война. Полистайте учебники. Как-то не хотелось бы повторения подобного, а параллели напрашиваются сами собой, — рассказал Локоть.

Напомним, что из-за спецоперации в Донбассе отменили часть рейсов на юг России. Нововведения будут действовать до 2 марта.

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