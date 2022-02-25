Плюс 224%: CHERY попала в топ-10 самых популярных брендов в России

Фото: компания «СИБАВТО»

С одной стороны, общий объем продаж зафиксировал рост в 4,3% по отношению к 2020 году. С другой, рост был лишь первую половину года, во втором полугодии продажи падали: в отдельные месяцы и на 18% и на 20%.

На этом фоне впечатляют результаты продажи китайских автомобилей. Так CHERY нарастила объем 224% и попала в топ-10 самых популярных брендов на российском авторынке. А CHERY TIGGO 7 Pro и TIGGO 4 заняли первую и вторую строчку в списке самых продаваемых китайских автомобилей.

У EXEED (суббренд CHERY) результаты вообще ошеломляют: продажи выросли более чем в 15 раз. И тенденция сохраняется. В чем причина?

Для многих автобрендов прошлый год оказался неудачным. Называют разные причины неудач: сбои в поставке микропроцессоров, подорожание сырья и т.д. Конечно, китайцы воспользовались ситуацией и интенсивнее начали экспансию на российском рынке. Только коренная причина успеха никогда не кроется в неудачах других. Победа – это всегда работа над собой, самосовершенствование. Пожалуй, именно эта простая истина лежит в основе китайского автомобилестроения.

Фото: компания «СИБАВТО»

Над внешним видом автомобилей CHERY и EXEED трудятся именитые дизайнеры. Двигатели разработаны совместно с австрийской AVL. Инженеры закладывают в моторы ресурс на 1 млн. км пробега поэтому в Китае на них дают пожизненную гарантию. Электронные компоненты систем безопасности поставляет Bosch.

А еще CHERY и EXEED мегатехнологичные и оснащены роскошно. Уникальные системы для комфорта делают повседневную эксплуатацию авто максимально приятной. Система кругового обзора, бесключевой доступ и запуск, открытие багажника без рук, беспроводная зарядка для смартфона, зимние опции, двухзонный климат контроль – даже в базовой комплектации списку оснащения позавидую некоторые конкуренты побогаче.

С каждым годом китайские автомобили становятся интереснее и совершеннее, а главное остаются доступными. Значит завоевание российского авторынка продолжится.

В Новосибирске вся линейка автомобилей CHERY и EXEED представлена у официального дилера компании «СИБАВТО».

«СИБАВТО»:

Бердское шоссе, 61а

тел. 8-800-200-12-13 (звонок бесплатный), +7 (383) 32-515-32

sibavtochery.ru

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