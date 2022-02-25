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Общество25 февраля 2022 2:35

Жители поселка под Новосибирском пожаловались на свору агрессивных псов

По словам сельчан, собаки представляют серьезную опасность
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
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Жители поселка под Новосибирском пожаловались на свору агрессивных псов. Фото: "Подслушано Ордынское".

Жители поселка под Новосибирском пожаловались на свору агрессивных псов. Фото: "Подслушано Ордынское".

Жители Ордынское в Новосибирской области пожаловались на то, что поселок заполонили бродячие псы. По мнению сибиряков, собаки очень опасны. Об этом они написали в соцсети.

— Народ, что можно сделать? Вот такое у нас происходит, с детьми боюсь ходить..., — написала жительница поселка в группе «Подслушано Ордынское», опубликовав фото собак.

На снимок, который сделала женщина, попали как минимум 10 псов. Все они, по словам сибирячки, агрессивные — бросаются на людей. При этом служба отлова животных-беспризорников, как утверждает женщина, бездействует.

Сибиряки добавили, что у собак начинается брачный период. Поэтому сейчас они — особенно агрессивны.

Ранее КП-Новосибирск писала, как стая бродячих псов набросилась на девушку под Новосибирском.

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