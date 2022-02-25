В Новосибирске поиски 15-летнего мальчика, пропавшего после ссоры с мамой, завершены

В Новосибирске завершены поиски 15-летнего подростка, пропавшего после ссоры с мамой. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"
В Новосибирске завершены поиски 15-летнего подростка, пропавшего после ссоры с мамой. Об этом сообщили волонтеры в четверг, 24 февраля.
— Подросток был найден живым, — сообщили в официальной группе поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск Вконтакте».
Напомним, мальчик пропал в среду, 23 февраля. Как сообщали поисковики, подросток сбежал из дома после ссоры с матерью. Все время, пока шли поиски, он не выходил не связь.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске после ссоры с мамой пропал 15-летний мальчик
Ранее подросток из дома не убегал (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер