В Новосибирске поиски 15-летнего мальчика, пропавшего после ссоры с мамой, завершены

В Новосибирске завершены поиски 15-летнего подростка, пропавшего после ссоры с мамой. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске завершены поиски 15-летнего подростка, пропавшего после ссоры с мамой. Об этом сообщили волонтеры в четверг, 24 февраля.

— Подросток был найден живым, — сообщили в официальной группе поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск Вконтакте».

Напомним, мальчик пропал в среду, 23 февраля. Как сообщали поисковики, подросток сбежал из дома после ссоры с матерью. Все время, пока шли поиски, он не выходил не связь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске после ссоры с мамой пропал 15-летний мальчик

Ранее подросток из дома не убегал (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.