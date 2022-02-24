Видео пожара на стройке ЖК Беринг в Новосибирске появилось в соцсетях

Очевидцы засняли на видео пожар на стройке ЖК Беринг в Новосибирске. Фото: телеграмм АСТ-54 Black

Очевидцы засняли на видео пожар на стройке в Новосибирске. Напомним, ЧП случилось ночью 25 февраля: громкий взрыв напугал жителей города. Ведь слышно его было вплоть до Заельцовского района.

Как позже подтвердили КП-Новосибирск в дежурной части МЧС, взорвался действительно газ на стройке в жилом комплексе «Беринг».

Сейчас столб дыма от пожара также видно из разных районов города. А на месте уже работают спецслужбы.

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