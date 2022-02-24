В Новосибирской области снижается темп прироста заболеваемости ОРВИ

Несмотря на снижение, недельный прирост заболевших все еще превышен. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирской области продолжает снижаться темп прироста заболевших ОРВИ и гриппом. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

— В период с 14 по 20 февраля в области было зарегистрировано 41 тысяча 673 случая заболевания ОРВИ и гриппа. Темп снижается, но недельный эпидемический порог среди взрослого населения остается превышен, — сообщили в Роспотребнадзоре.

Напомним, что «легкие» больные с коронавирусом и ОРВИ могут консультироваться с врачом дистанционно, а также открывать и закрывать больничные листы, не выходя из дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Новосибирской области смогут закрывать больничные по телефону

Об этом рассказали на оперативном совещании (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.