В Новосибирской области снижается темп прироста заболеваемости ОРВИ

Несмотря на снижение, недельный прирост заболевших все еще превышен.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Новосибирской области продолжает снижаться темп прироста заболевших ОРВИ и гриппом. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
— В период с 14 по 20 февраля в области было зарегистрировано 41 тысяча 673 случая заболевания ОРВИ и гриппа. Темп снижается, но недельный эпидемический порог среди взрослого населения остается превышен, — сообщили в Роспотребнадзоре.
Напомним, что «легкие» больные с коронавирусом и ОРВИ могут консультироваться с врачом дистанционно, а также открывать и закрывать больничные листы, не выходя из дома.
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