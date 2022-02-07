Жители Новосибирской области смогут закрывать больничные по телефону

Возможность открывать и закрывать больничные дистанционно, позволит разгрузить медиков и не создавать очереди в поликлиниках. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Скоро жители Новосибирской области смогут открывать и закрывать больничные листы дистанционно. Такое решение было принято, чтобы снять нагрузку с медиков.

— Дистанционная работа с больничными листами стартует в ближайшее время. Сейчас расширяется практика по дистанционному мониторингу «легких» больных — увеличивается число кабинетов аудиоконтроля и аудиодозвона, — рассказал Хальзов.

Также министр подчеркнул, что по возможности в поликлиниках будут вводить разделение потоков, чтобы усилить работу первичного звена. А там, где подобное невозможно, заработают обособленные подразделения только для тех, кому необходимо закрыть больничный лист.

— Вся информация, поступающая по номеру 122, вносится в Медицинскую информационную систему, и специальные медработники будут дистанционно закрывать больничные — сегодня все технические возможности для этого есть, — добавил Хальзов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.