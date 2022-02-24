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Общество24 февраля 2022 8:56

В Новосибирске экс-прокурора Фалилеева с супругой выселяют из дома

Исковое заявление поступило в суд
Мария ГРИГОРЯН
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Экс-прокурора с супругой просят освободить дом, в котором они живут. Фото: Прокуратура НСО

Экс-прокурора с супругой просят освободить дом, в котором они живут. Фото: Прокуратура НСО

В Новосибирске бывшего прокурора Владимира Фалилеева и его жену Галину Фалилееву выселяют из дома. Исковое заявление от прокуратуры поступило в Октябрьский районный суд города Новосибирск.

— Истец просит суд признать ответчиков утратившими право пользования и выселить из служебного жилого помещения в связи с отказом добровольно его освободить после увольнения из органов прокуратуры в связи с выходом на пенсию, — рассказали в суде.

Суд по вопросу выселения супругов состоится 11 апреля 2022 года.

Напомним, ранее в Новосибирской области задержали бывшего прокурора региона Владимира Фалилеева. Его обвиняют в получении взятки. Вместе с ним также был задержан его бывший заместитель Андрей Турбин. Заведены уголовные дела.

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