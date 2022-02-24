К панельному дому под Новосибирском пристроился средневековый замок из красного кирпича

Красный замок стал достопримечательностью района. Фото: скриншот панорамы Яндекс.Карты
В Бердске на улице Лелюха, 26 стоит шикарный двухцветный замок с башней. Эта маленькая пристройка стала местной достопримечательностью, о ней даже писали стихи.
В замке, между прочим, расположился самый обычный частный офтальмологический центр. Замок в Бердске появился довольно давно: там проверяли зрение еще до 2015 года.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что возле «Родников» построят новый желтый микрорайон на 150 гектаров.
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