К панельному дому под Новосибирском пристроился средневековый замок из красного кирпича

Красный замок стал достопримечательностью района. Фото: скриншот панорамы Яндекс.Карты

В Бердске на улице Лелюха, 26 стоит шикарный двухцветный замок с башней. Эта маленькая пристройка стала местной достопримечательностью, о ней даже писали стихи.

В замке, между прочим, расположился самый обычный частный офтальмологический центр. Замок в Бердске появился довольно давно: там проверяли зрение еще до 2015 года.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что возле «Родников» построят новый желтый микрорайон на 150 гектаров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.