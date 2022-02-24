В Новосибирске построят новый микрорайон на 150 гектаров возле «Родников»

В первой очереди построят 6 домов. Фото: «КПД-Газстрой»

В Новосибирске строят новый эко-микрорайон «Околица» с тренажерами и велодорожкой возле жилмассива «Родники».

— Дворы спроектированы так, чтобы сделать пространство для прогулок детей и отдыха взрослых свободным от проезда транспорта, — сообщили в пресс-службе компании «КПД-Газстрой».

Общая площадь микрорайона возле улиц Гребенщикова и Краузе составит 1,49 миллиона квадратных метров — почти 150 гектаров. В первой очереди построят 6 домов. Первый из них, 15-этажный, сдадут уже во 2 квартале 2023 года.

Между тем, новосибирцы волнуются, что создание нового микрорайона без предусмотренного решения дорожной развязки может привести к коллапсу на улице Богдана Хмельницкого.

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