Пыжи и звездки прилетели в жительницу Новосибирска во время праздничного салюта

Черные шарики вылетели при залпе. Фото: Татьяна Шевцова

Во время праздничного салюта в честь Дня защитника Отечества 23 февраля на Михайловской набережной в сибирячку Татьяну прилетели черные шарики. Фотографию она опубликовала под записью о фейерверках в группе «АСТ-54».

— Расскажите, пожалуйста, что за шарики в меня прилетели во время салюта?! — спросила девушка у подписчиков сообщества.

В комментариях новосибирцы стали придумывать ассоциации в меру своих способностей. Однако нашлись там не только остроумные шутники, но и настоящие знатоки:

— Пыжи, они помогают толкать заряд при выстреле дроби или заряда как у вас, — объясняет новосибирец Александр.

— Не пыжи это, — вмешивается в разъяснения комментатор Максим. — Это так называемые «звездки». Цветные огоньки, которые вы видите после разрыва основного заряда, — считает он.

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