Над Новосибирском отгремел 10-минутный праздничный салют в День защитника Отечества

Военные запустили в небо свыше 800 фейерверков. Фото: ЦВО.

Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества прогремел в Новосибирске 23 февраля в 21:00. На Михайловской набережной военные запустили из гаубиц 30 залпов, а из салютных установок выпустили в небо свыше 800 фейерверков «Вега» и «Ассоль».

Праздничные фейерверки раскрасили стройку четвертого моста. Фото: АСТ-54

— Людей было не очень много, вероятно, это связано с ковидными ограничениями. Полюбоваться фейерверком пришли семьи с детьми. Салют длился около 10 минут, вместо заявленных 20, — сообщил корреспондент КП-Новосибирск.

Так прошел праздничный фейерверк в 2021 году. Фото: Евгений КОЧКИН

Напомним, в прошлом году фейерверк длился 20 минут: тогда тоже военные запустили в небо 800 залпов. Салют был под угрозой срыва из-за коронавируса, но всё же состоялся.

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