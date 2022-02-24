Эксперт объяснил, почему проблема с вонью в Новосибирске нерешаема

В крупных городах должны разработать систему определения степени вони.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ученый Новосибирского института органической химии имени Н. Н. Ворожцова СО РАН Сергей Морозов заявил ТАСС о необходимости создать универсальные нормативы запахов в крупных городах.
— Проблема непросто решается в том числе потому, что нет нормативов на запах. Нет нормативов, чтобы определить, чем пахнет — вином, сыром или навозом. Есть нормативы только на определенные вещества, — объясняет ученый.
Очень часто в воздухе ощущается аммиак, сероводород, меркаптан. Однако Сергей Морозов отмечает, что пробы с запахом собрать не так-то просто. Малейшее дуновение ветра уносит с собой и дурнопахнущие вещества.
Напомним, ранее в Минприроды назвали главные «вонючие» места Новосибирской области.
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