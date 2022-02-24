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Общество24 февраля 2022 3:32

Самолет из Новосибирска сделал над Читой 10 кругов из-за тумана

Он кружил над городом примерно 20 минут
София БЕРЕЗОВСКАЯ
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Самолет кружил над городом около 20 минут.

Самолет кружил над городом около 20 минут.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Утром в четверг, 24 февраля, самолет авиакомпании S7, который летел из Новосибирска в Читу, сделал около 10 кругов над городом, пока пытался приземлиться. Странные перемещения боинга засекли на сайте Flightradar.

Самолет кружил над городом около 20 минут. Издание «Чита.Ру» со ссылкой на диспетчерскую службу аэропорта сообщает, что пилот не выполнял праздничную программу, а пытался совершить успешную посадку в тумане.

Траектория полета самолета из Новосибирска утром 24 февраля. Фото: Flightradar

Траектория полета самолета из Новосибирска утром 24 февраля. Фото: Flightradar

Как отмечают в диспетчерской службе, такие «выкрутасы» самолету ничуть не вредят. Напомним, ранее в Новосибирск из-за метели не мог улететь самолет из Сахалина. Вылет задержали на 5 часов.

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