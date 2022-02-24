Самолет из Новосибирска сделал над Читой 10 кругов из-за тумана

Самолет кружил над городом около 20 минут. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Утром в четверг, 24 февраля, самолет авиакомпании S7, который летел из Новосибирска в Читу, сделал около 10 кругов над городом, пока пытался приземлиться. Странные перемещения боинга засекли на сайте Flightradar.

Самолет кружил над городом около 20 минут. Издание «Чита.Ру» со ссылкой на диспетчерскую службу аэропорта сообщает, что пилот не выполнял праздничную программу, а пытался совершить успешную посадку в тумане.

Траектория полета самолета из Новосибирска утром 24 февраля. Фото: Flightradar

Как отмечают в диспетчерской службе, такие «выкрутасы» самолету ничуть не вредят. Напомним, ранее в Новосибирск из-за метели не мог улететь самолет из Сахалина. Вылет задержали на 5 часов.

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