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Общество21 февраля 2022 3:52

В Новосибирск из-за метели не может улететь самолет из Сахалина

Вылет задерживается на 5 часов
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
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В Новосибирск из-за метели не может улететь самолет из Сахалина.

В Новосибирск из-за метели не может улететь самолет из Сахалина.

Фото: Александр ГЛУЗ

Из-за сильной метели в Новосибирск из Сахалина не может улететь самолет. Вылет воздушного судна задержали на 5 часов. Информация об этом опубликована на сайте южно-сахалинского аэропорта.

— Аэропорт «Южно-Сахалинск» закрыт до 14:00 текущего дня по причине сложных метеоусловий и плохой видимости. Расчистка взлетно-посадочной полосы идет бесперебойно. Службы аэропорта работают в усиленном режиме, — говорится на сайте аэропорта.

Известно, что сильная метель в Сахалинской области наблюдается вторые сутки. Пик непогоды, по данным МЧС, как раз придется на 21 февраля. Порывы ветра в регионе достигнут 38 метров в секунду.

По данным аэропорта, рейс в Новосибирск должен был вылететь в 9:45, из-за бушующей метели его перенесли на 15:10. Некоторые рейсы вылетят из Южно-Сахалинска лишь 23 февраля.

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