Сибирячка ищет очевидцев ДТП, в котором тяжело пострадала ее тетя. Фото: предоставлено Светланой Стеленко.
Жительница Новосибирска ищет очевидцев аварии, в которой тяжело пострадала ее тетя. ДТП произошло 22 февраля на Станционной улице — в тот вечер там столкнулись Suzuki SX4 и Honda CR-V. После столкновения в «Сузуки» зажало 50-летнюю женщину.
— Автомобиль Honda (красный) ехал со стороны аэропорта, автомобиль Suzuki (синий) ехал по Станционной со стороны города. Автомобиль Suzuki поворачивал налево. К этому времени у автомобиля Honda уже загорелся красный цвет светофора, но он не остановился и врезался в автомобиль Suzuki, — рассказала КП-Новосибирск родственница пострадавшей женщины.
По ее словам, тетя сейчас в больнице. Врачи диагностировали ей переломом лонной кости таза.
Всех, кто владеет информацией об аварии, родственники пострадавшей просят позвонить по номеру +7 903 938-55-78.
Ранее КП-Новосибирск писала, что 50-летнюю сибирячку из покореженной машины деблокировали спасатели.
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