В Новосибирске 50-летнюю женщину зажало в Suzuki после ДТП

Из покореженного авто ее доставали спасатели. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске на Станционной улице столкнулись 2 иномарки: Suzuki SX4 и Honda CR-V. После столкновения в «Сузуки» зажало 50-летнюю женщину. На месте крупной аварии, которая случилась вечером 22 февраля, работали спасатели МАСС.

— Из автомобиля «Сузуки» с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента была деблокирована женщина 1972 года рождения. Ее передали бригаде врачей скорой помощи, — рассказали в службе спасения МАСС.

Также спасатели обеспечили противопожарную безопасность машин. Кроме того, они стабилизировали автомобили от перемещения по проезжей части.

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