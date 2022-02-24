Экс-чиновник из Новосибирской области признался, как попал на телепроект «Дом-2»

Участники «Дома-2» относятся к Владу с теплотой и совсем не обращают внимание на его прошлое. Фото: личный архив, администрация Бердска

Владислав Дубровский решил уйти с поста директора отдела по делам молодежи Бердска из-за того, что ему не везет в любви. Он подал заявку на участие в телепроекте «Дом-2» после того, как перед Новым годом расстался с девушкой — выяснилось, что она была замужем. После расставания экс-чиновник достаточно тяжело переживал этот момент, ведь до этого за спиной у него было еще два развода, в которых ему изменили жены.

— Чтобы руководить людьми, ты должен быть полностью целостной личностью: как семьянин, как хороший муж, — считает Владислав. — Я в первую очередь шел на проект для себя, а не для того, чтобы создать какой-то инфоповод вокруг своей персоны. Я шел за отношениями, я хочу этого, — объяснил Дубровский.

Друзья и коллеги относятся к его уходу на телепроект по-разному. Кто-то принял, поддерживает, а другие не понимают и злятся. Зато участники «Дома-2» к нему относятся с теплотой, в компании царит дружественная атмосфера.

— Все друг друга поддерживают, хотя этого и не видно на экранах. Мы одна большая семья, мы все тут живем вместе, все общаемся, — утверждает экс-чиновник. — Абсолютно никакого сценария нет. Здесь обычная жизнь обычных людей. Я думаю, «Дом-2» — это хороший эксперимент, на котором люди могут тоже что-то изменить в своих отношениях.

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