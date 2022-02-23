В Новосибирске из реабилитационного центра сбежал подросток. Фото: ГУ МВД по НСО.

В Новосибирске из реабилитационного центра в Калининском районе города сбежал 17-летний парень — Алексеев Ян Николаевич. Сейчас юношу ищет полиция, рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Известно, что 11 февраля молодой человек ушел с территории реабилитационного центра и до настоящего времени не вернулся, — говорится в сообщении полиции.

Правоохранители просят всех, кому что-то известно о местонахождении пропавшего, сообщить по телефонам: (383) 232-19-61, 232-20-02. Анонимность гарантирована.

Ранее КП-Новосибирск писала о 15-летнем мальчике, который ушел из дома после ссоры с мамой. Его ищут родственники и волонтеры.

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