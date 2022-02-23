Власти назвали стоимость проведения МЧМ-2023 в Новосибирске. Фото: Денис ТАРАСЕНКО

Стало известно, какую сумму власти направят на проведение МЧМ-2023 в Новосибирске. Это 300 миллионов рублей. Ее назвал министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов, пишет «КоммерсантЪ-Сибирь».

По словам министра, деньги направят на закупку формы для волонтеров: летнего и зимнего вариантов, на организацию различных мероприятий в рамках чемпионата, а также на логистику, встречу спортсменов и их размещение. Средства также пойдут и на церемонии, приуроченные к МЧМ-2023. Сергей Ахапов подчеркнул, что основную часть денег выделит правительство Новосибирской области.

По словам Ахапова, в планах Новосибирска принять 10-команд, участвующих в МЧМ-2023.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске запустили часы обратного отсчета до Молодежного чемпионата мира по хоккею-2023.

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