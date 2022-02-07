В Новосибирске сломались часы обратного отсчета до МЧМ-2023

Торжественный запуск часов состоялся 26 декабря 2021 года. Фото: правительство НСО

Жители Новосибирска заметили, что часы обратного отчета до МЧМ-2023 перестали работать в воскресенье, 6 февраля. А уже на следующий день, в понедельник, 7 февраля, в правительстве региона сообщили, что починят часы в ближайшее время.

— Для восстановления работы приняты необходимые меры, на место выехала бригада электриков, заявка на обслуживание часов также передана в подрядную организацию, — рассказали в пресс-службе правительства области.

Напомним, что часы обратного отсчета установили в театральном сквере. А 26 декабря 2021 года они заработали, отсчитывая с точностью до секунды время до первого матча МЧМ-2023.

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