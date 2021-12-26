В Новосибирске запустили часы обратного отсчета до Молодежного чемпионата мира по хоккею-2023

Первые игры МЧМ-2023 пройдут 26 декабря 2022 года. Фото: правительство Новосибирской области

В Новосибирске в театральном сквере заработали часы, отсчитывающие время до Молодежного чемпионата мира по хоккею, который должен будет пройти в Новосибирске в 2023 году. Об этом сообщили в правительстве региона.

— Впереди много работы, и мы сделаем все, чтобы грандиозные праздники следующего года — Новый год и Чемпионат мира прошли на «отлично», и чтобы они порадовали не только жителей нашего региона, но многочисленных гостей, которых мы с удовольствием будем принимать, — рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Часы отсчитываю время с точностью до секунды оставшееся до первых игр Молодежного чемпионата мира по хоккею, которые пройдут 26 декабря 2022 года.

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