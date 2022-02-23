Фото медведя, сидящего с девушкой на лавочке в Новосибирске, попало в PhotoVogue

Кадр получился умиротворенным. Фото: предоставлено Ольгой Бурмистровой.

Снимок, сделанный новосибирским фотографом Ольгой Бурмистровой, опубликовали в Photovogue. На кадре запечатлен гималайский мишка Топтыжка, сидящий на лавочке с девушкой.

— Я назвала фото «Созерцание», потому что мои герои созерцают то, что происходит прямо сейчас. Они словно вне времени, просто наблюдатели. Фото получилось очень умиротворенное и рефлексивное. Остановиться и задуматься иногда просто необходимо, — рассказала КП-Новосибирск Ольга Бурмистрова.

Фотограф поделилась, что для съемки специально привезли прочную лавочку, чтобы Топтыжка ее не разломал.

— Топтыжка очень забавно на нее садился. Пробовали разные ракурсы. Но этот, со спины, мне больше всего понравился, — добавила Ольга Бурмистрова.

Ранее КП-Новосибирск писала, что ролик с медведем Топтыжкой набрал больше 280 тысяч просмотров в TikTok. На нем он прогулялся по рельсам вместе с Ольгой Бурмистровой.

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