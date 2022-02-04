Ролик девушки из Новосибирска с медведем набрал больше 280 тысяч просмотров в TikTok

Гималайский медведь Топтыжка ручной и добрый. Фото: скриншот из видео

Видео с медведем, который вышагивает по рельсам вместе с хрупкой девушкой, набрало уже больше 280 тысяч просмотров в TikTok.

Герой видео — гималайский мишка Топтыжка — один из артистов дрессировщицы Майи Кирсановой, приехавшей в Новосибирск около двух лет назад и осталась здесь из-за пандемии. Он часто приходит в гости к новосибирскому фотографу Ольге Бурмистровой и участвует в съемках.

— Он так лапами размахивает и ходит забавно, как рэпер, — рассказала КП-Новосибирск Ольга Бурмистрова, фотограф. — Мы регулярно устраиваем фото дни и это приносит дополнительный доход, а средства идут на корм мишкам. Людям интересно пообщаться с мишкой, он очень контактный. А кто боится — тот не приезжает, все просто, — объясняет фотограф.

Как уточнила Ольга, съемки проходят под контролем дрессировщицы. Топтыжка с ней очень давно, с самого детства, и он полностью ручной. Этого мишку никто не обижает, о нем заботятся и кормят вкусняшками, поэтому он воспринимает человека как друга.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала историю дрессировщицы Майи Кирсановой, которая не смогла вернуться в Москву из-за пандемии коронавируса. Она искала теплый гараж для ручных медведей.

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