Из-за коронавируса цирковым медведям негде зимовать: им ищут теплый гараж в Новосибирске

В отличие от своих диких сородичей, цирковые медведи очень чувствительны к морозам. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Наступает осень — и у дрессировщицы Майи Кирсановой осталось совсем немного времени, чтобы до холодов успеть найти теплый дом для своих медведей. Ее мишки прославились в «Инстаграме» прошлой зимой — девушки и дети делали эффектные фотосессии с косолапыми артистами.

— В марте мы должны были ехать на работу в цирк. Сейчас все цирки мало того, что не работают, но еще и в долгах, как в шелках. Следующий цирковой сезон должен начаться в марте. И неясно еще, начнется ли, — пояснила Майя КП-Новосибирск. — С кормом и новой просторной клеткой цирковым животным нам очень помогли зоозащитники и неравнодушные люди. А вот где искать место для зимовки — целая проблема. Денег на аренду и обогрев у нас нет.

Прошлую зиму дрессировщица и медведи провели в конюшне конного клуба «Аристократ». Сейчас конюшня пустует, а животные живут под открытым небом около нее, пока тепло.

— Нам нужен небольшой кусочек территории в Новосибирске, чтобы поставить жилой вагончик, и теплое помещение для клеток с медведями и дикобразом — хотя бы, чтобы температура была не ниже 0 °С. Именно в Новосибирске, не дальше. Мы сейчас за Марусино обитаем — и то не все сюда доезжают, чтобы сфотографироваться с медведями. Уже далеко, — рассказала Майя. — Аренда конюшни у нас закончилась. Скорее всего, зимой она будет необитаема — значит, нам там будет холодно, потому что не будет света и отопления. Если конюшню займет новый хозяин лошадей, то медведи ему там будут не нужны. Так что в любом случае отсюда нужно куда-то переезжать.

В отличие от своих диких сородичей, цирковые ручные медведи очень чувствительны к морозам. Дрессировщица надеется к концу октября найти для своих подопечных крышу над головой.

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