В Новосибирске после ремонта снова открылась бесплатная столовая для пенсионеров

Бесплатные обеды раздают с 13:00. Фото: предоставлено группой "Пища Жизни Новосибирск// Благотворительный фонд" "ВКонтакте"

В Новосибирске после ремонта вновь открылась столовая с бесплатными обедами для пенсионеров и малоимущих. Организаторы из благотворительного фонда «Пища Жизни» рассказали подробности:

— Мы вновь открылись после переезда в соседнее помещение на улице Котовского, 40. Теперь у нас более просторный зал с окнами, больше столов и посадочных мест. Уже с 12 февраля раздаем бесплатные обеды всем нуждающимся, — рассказала КП-Новосибирск волонтер Любовь Малинкина.

Ранее социальная столовая работала в этом же доме на протяжении 8 лет, раздавая бесплатные обеды пенсионерам и малоимущим. Волонтеры оставили прежнее меню — горячие обеды с блюдами домашней кухни.

— В 13:00 у нас можно получить горячий обед, завтраки и ужины мы не проводим. Каждый день к нам приходят 20-30 человек, в основном пенсионеры, малоимущие. Самая преданная гостья — Нина Павловна, она ходит к нам с самого открытия. Она одинокая малоимущая пенсионерка, ей важно общение, как и большинству наших посетителей. Прийти к нам за бесплатным обедом может любой человек, если чувствует себя нуждающимся в еде и заботе, — говорит Любовь Малинкина.

Сейчас волонтеры заканчивают в помещении ремонт и планируют поставить еще несколько столов. Также благотворители принимают в дар продукты: гречка, рис, мука, сахар, масло, овощи, а также финансовую помощь.

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