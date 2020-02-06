«Стесняемся говорить родным»: бесплатная еда растрогала пенсионеров из Новосибирска

В Новосибирске открылся «ДоброДомик». Это заведение, где пенсионеры смогут получить горячий обед из трех блюд. Бесплатно. Чем там кормят и готовы ли пожилые новосибирцы к такой благотворительности, выяснил корреспондент КП-Новосибирск.

В зале почти нет свободных мест.Фото: Алена МАРТЫНОВА

«СРАБОТАЛО САРАФАННОЕ РАДИО»

Антонине Сергеевне 83 года. Почти всю свою жизнь отработала на заводе имени Чкалова.

- Когда работала, мечтала: когда же придет этот момент - пенсия! А пришло время - понимаю, как скучно. Дома, бывает, делать нечего, да и пенсия у меня небольшая - 13 тысяч всего, - рассказала КП-Новосибирск женщина.

Про бесплатные обеды узнала от подружки, которая была на открытии. Пенсионерка уверена, такой «домик» полезен для всех пенсионеров. И главное не в еде, а в общении.

- Родственникам не говорю, что обедаю здесь. Начнут языками цокать. Не поймут. А ведь это и с готовкой мороки меньше, и главное, здесь общение, - считает Нина Петровна. И просит не фотографировать ее: - Увидят - засмеют.

Александра Синяк привезла эту идею из Питера.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Это, наверное, акция какая-то. Не может быть, чтобы просто так, бесплатно кормили. Если это у них бизнес такой, то он скоро закроется: не выгодно же, - жуя булочку, вступает в диалог Борис Петрович.

«ДоброДомик» приехал к нам из Северной столицы - Санкт-Петербурга. Именно там появились первые бесплатные столовые. Владельцы - семейная пара Александра Синяк и Евгений Гершевич - приехали в Новосибирск на открытие.

- Идея кормить пенсионеров пришла случайно. В Питере в наш платный бар зашел дедушка - муж мне говорит: «Я не хочу с него денег брать, мне неудобно», - поделилась с корреспондентом КП-Новосибирск Александра Синяк. - Мы выкрутились - сказали, что у нас акция для блокадников, пенсионеров и ветеранов, что мы всегда кормим их бесплатно.

Комплексный обед состоит из трех блюд.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Этот дедушка начал приходить постоянно. Однажды официантка, которая не знала про особенного гостя, взяла с него деньги. Пенсионер перестал заглядывать в бар.

- У меня этот дедушка из головы не выходил. Ну и я решила написать объявление в социальных сетях, что у нас бесплатные обеды для пенсионеров, - говорит женщина.

Начали приходить пенсионеры - с каждым разом все больше и больше. Александра думает, что сработало сарафанное радио.

- К нам как-то зашла пара пенсионеров из Новосибирска. Ну и попросили, чтобы и в вашем городе открыли подобное. Так и начали разрабатывать проект в столице Сибири, - объясняет Александра. - Готовились больше года.

Пенсионеры приходят сюда не только поесть, но и пообщаться.Фото: Алена МАРТЫНОВА

«А МОЖНО С ПЕНСИИ НЕ СПИСЫВАТЬ»

Открытие «ДоброДомика» в Новосибирске состоялось 2 февраля. На первый обед пришло больше 100 новосибирских пенсионеров.

- Мне нравится концентрация добра в вашем регионе. В первый день работы к нам пришли 100 волонтеров. Теперь как минимум 5 человек работают на обедах для бабушек и дедушек, - говорит Александра.

Для благотворительной организации самое важное - продукты. Помочь продуктами может любой желающий. В основном требуются мясо, гречка, макароны, овощи и подсолнечное масло. Главное - предъявить чек, который подтвердит: все куплено в магазине.

На раздаче работают волонтеры.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новосибирские пенсионеры могут бесплатно пообедать с 12.00 до 16.00. В обед входят три блюда: салат, суп, второе, а также компот и хлеб. В скором времени Александра планирует начать сотрудничать с поставщиками выпечки, чтобы они могли поставлять пирожки или десерты.

- Как восприняли новосибирцы новый формат услуг? Самый запоминающийся вопрос: «А можно это не списывать с нашей пенсии?» Многие бабушки не верили, что все действительно бесплатно. Для пожилых в таких столовых два существенных фактора: экономия пенсии и общение. Они приходят сюда как в кафе, наряжаются, - улыбается женщина.

Если вы хотите помочь «ДоброДомику» продуктами или просто поработать волонтером, можете перейти по ссылке и связаться с организаторами.