В Новосибирске наградили полицейского, помогавшего эвакуировать людей во время взрыва на заправке

Фердинанда Карпухина наградили медалью МЧС «За содружество во имя спасения». Фото :ГУ МВД по НСО

В Новосибирске медалью МЧС «За содружество во имя спасения» наградили преподавателя Центра профподготовки ГУ МВД по Новосибирской области капитана полиции Фердинанда Карпухина, помогавшего в эвакуации людей во время пожара после взрыва на заправке. Напомним, ЧП случилось в июне 2021 года на АГЗС, расположенной на Гусинобродском шоссе.

— Находясь в своем рабочем кабинете, на тот момент старший участковый уполномоченный полиции капитан полиции Фердинанд Карпухин, услышал громкий хлопок и увидел сильное задымление в районе газовой автозаправочной станции, после чего огненный столб высотой порядка 100 метров поднялся над Гусинобродским шоссе, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области. — Полицейский сразу же сел в служебный автомобиль и направился к месту происшествия. Прибыв туда одним из первых, он вместе с коллегами начал эвакуировать людей с заправки, и находящейся рядом территории.

Полицейский помогал эвакуировать людей с взрывавшейся заправки. Фото :ГУ МВД по НСО

В процессе эвакуации произошел второй взрыв, людей накрыло тепловой волной, а воздух взлетели обломки заправки. Люди, находившиеся рядом, получили термические ожоги, у некоторых загорелась одежда. Тогда полицейские отвели их на безопасное расстояние и оказали первую помощь, передав позже медикам. Сами полицейские получили небольшие ожоги.

Всего было эвакуировано десять человек, в том числе — один ребенок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Взрыв на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года. Главное

Взрыв на заправке в Новосибирске 14 июня 2021 года: рассказываем о ЧП (подробнее).

=К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.