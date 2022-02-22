Андрей Травников выступил против обязательной вакцинации студентов от коронавируса

Андрей Травников высказался насчет обязательной вакцинации студентов региональных вузов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказался насчет обязательной вакцинации студентов региональных вузов. Глава региона отметил, что он поддерживает массовую вакцинацию, однако утверждает, что пока таких решений принято не было.

— Я за всеобщую обязательную вакцинацию, особенно в ситуации пандемии — когда есть угроза всему обществу. Но такое решение у нас не было принято. Кроме того, будет неправильно вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий, тем более — студентов, — пояснил губернатор в эфире «ОТС». — Поэтому такую идею обязательной вакцинации студентов я не поддерживаю. Не поддерживаю я и идею обязательной вакцинации школьников. Дети будут вакцинироваться только с добровольного согласия их родителей.

Напомним, ранее губернатор отметил, что коллективный иммунитет к коронавирусу в Новосибирской области превысил 70%.

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