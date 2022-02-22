Коллективный иммунитет к коронавирусу в Новосибирской области превысил 70%

В Новосибирской области коллективный иммунитет к коронавирусу достиг 72,8%. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирской области коллективный иммунитет к коронавирусу достиг 72,8%. Об этом заявил губернатор Андрей Травников во вторник, 22 февраля.

— В данном вопросе будем опираться на опыт борьбы с гриппом. Там, когда уже разработана базовая вакцина, в период каждого эпидсезона дают рекомендации. Считаю, что и здесь нужно применять ту же тактику, — сказал глава региона в эфире телеканала «ОТС». — Конечно, иммунитет можно получить и переболев. Но где гарантия, что это пройдет без последствий? Лучше вакцинироваться.

Губернатор также отметил, что сейчас основной задачей сибиряков является также ревакцинация. Поскольку у многих сроки вакцинации подходят к концу.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в ближайшее время в Новосибирской области планируется отменить часть ковидных ограничений. Так, с 1 марта отменят обязательные QR-коды в парикмахерских, салонах красоты и прочих подобных организациях. С 15 марта в Новосибирской области возобновят все приостановленные с начала февраля спортивные мероприятия. Кроме того, работодатели будут сами определять, какое количество работников следует вывести на удаленную работу, исходя из эпидситуации в коллективах.

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